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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Timnas Indonesia Menjagokan Siapa di Piala Dunia 2026?

Rabu, 03 Juni 2026 – 14:45 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Menjagokan Siapa di Piala Dunia 2026? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan jawaban saat ditanya siapa tim yang lebih dijagokannya di Piala Dunia 2026, Inggris atau Kanada.

Namun, meski memiliki ikatan kuat dengan kedua negara tersebut, Herdman menegaskan fokusnya saat ini hanya satu, yaitu Indonesia.

Herdman mengaku tidak berencana mengikuti secara khusus kiprah kedua negara tersebut selama Piala Dunia berlangsung. Baginya, tugas membangun kekuatan Timnas Indonesia jauh lebih penting dibanding memantau persaingan memperebutkan trofi dunia.

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"Saya tidak akan mengikuti keduanya," ujar Herdman.

Pelatih berusia 50 tahun berkomitmen terhadap proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Ia menyebut target membawa Garuda ke Piala Dunia 2030 menjadi obsesinya setiap hari.

Menurut Herdman, selama Piala Dunia 2026 berlangsung, waktunya akan lebih banyak dihabiskan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi agenda penting berikutnya, termasuk pemusatan latihan di Bali dan persiapan menuju Piala AFF.

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"Tim ini adalah tim saya sekarang. Yang saya pikirkan setiap hari adalah bagaimana membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030," katanya.

Namun, dia tetap menyimpan harapan besar kepada Kanada. Dia menilai Kanada memiliki skuad terbaik sepanjang sejarah dan berpeluang menciptakan prestasi membanggakan di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bicara soal Piala Dunia 2026 dan timnya saat ini.

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TAGS   Piala Dunia 2026  John Herdman  Timnas Indonesia  Inggris  Kanada 
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