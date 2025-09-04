Pelatih Timnas U-23 Laos Menilai Indonesia Lebih Kuat Era Shin Tae-yong

jpnn.com - JAKARTA – Timnas U-23 Indonesia gagal mengalahkan Laos pada pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9).

Dengan hasil imbang 0-0, Timnas U-23 Laos meraih satu poin.

Pelatih Timnas U-23 Laos Ha Hyeok-jun menilai kekuatan Timnas U-23 Indonesia yang dilatih Gerald Vanenburg mengalami penurunan dari era pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, yang pernah mengantarkan Garuda Muda menorehkan sejarah di Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

"Saya juga merasa tim Indonesia di bawah Pelatih Shin Tae-yong adalah skuad yang lebih kuat. Namun, saat ini, saya merasa mereka mungkin sedang dalam masa transisi. Mereka tidak sekuat sebelumnya," kata Hyeok-jun pada jumpa pers usai pertandingan.

Ini adalah hasil imbang kedua yang didapatkan Hyeok-jun ketika bertemu dengan Indonesia.

Sebelumnya, pelatih 55 tahun itu mendapatkan hasil imbang pertamanya ketika menangani tim senior Laos dengan skor 3-3 di Kejuaraan ASEAN 2024 (Piala AFF 2024), yang kala itu tim Garuda dilatih oleh Shin.

"Kami harus memberi tepuk tangan dan selamat kepada para pemain. Mereka telah bekerja keras, untuk mewujudkan ini. Meraih satu poin melawan Indonesia di Surabaya," kata Hyeok-jun.

Satu poin ini sangat berarti untuk Laos, yang belum pernah sekali pun bermain di enam putaran final Piala Asia U-23 yang sebelumnya sudah dimainkan sejak 2013 di Oman.