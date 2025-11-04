Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Pelatih Ungkap Titik Terang Perjalanan Putri KW

Selasa, 04 November 2025 – 12:39 WIB
Pelatih Ungkap Titik Terang Perjalanan Putri KW - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Langkah Putri Kusuma Wardani di Hylo Open 2025 memang belum berujung trofi, tetapi sinyal kebangkitan tunggal putri Indonesia justru terlihat jelas di sana.

Putri KW harus puas menjadi runner up setelah kalah dari wakil Denmark Mia Blichfeldt lewat pertarungan rubber game 11-21, 21-7, 12-21.

Progres Menjanjikan Putri KW

Pelatih kepala tunggal putri utama Pelatnas PBSI Imam Tohari menilai pencapaian ini sebagai langkah penting dalam proses pembentukan pemain elite dunia.

Baca Juga:

"Saya melihat peningkatan dari sisi teknik, fisik, dan strategi bermain Putri tahun ini, meski penampilannya memang belum sepenuhnya konsisten," ucap Imam.

Penyebab Gagal Juara Hylo Open 2025

Menurut Imam, tekanan di partai final bukan hanya menguji kemampuan, tetapi juga fokus dan mental.

"Peluang Putri sebenarnya terbuka lebar. Head to head-nya seimbang, bahkan pertemuan terakhir dia menang."

Baca Juga:

"Namun, pertandingan final punya atmosfer yang berbeda, semua pemain pasti lebih tegang," tambahnya.

Evaluasi Penampilan Putri KW

Imam menilai hasil runner-up bukanlah kegagalan, melainkan indikator perkembangan positif.

Putri KW mendapat pujian dari Imam Tohari yang menilai performanya menunjukkan progres signifikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putri KW  Putri Kusuma Wardani  imam tohari  tunggal putri  bulu tangkis 
BERITA PUTRI KW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp