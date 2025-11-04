Pelatih Ungkap Titik Terang Perjalanan Putri KW

Selasa, 04 November 2025 – 12:39 WIB

jpnn.com - Langkah Putri Kusuma Wardani di Hylo Open 2025 memang belum berujung trofi, tetapi sinyal kebangkitan tunggal putri Indonesia justru terlihat jelas di sana.

Putri KW harus puas menjadi runner up setelah kalah dari wakil Denmark Mia Blichfeldt lewat pertarungan rubber game 11-21, 21-7, 12-21.

Progres Menjanjikan Putri KW

Pelatih kepala tunggal putri utama Pelatnas PBSI Imam Tohari menilai pencapaian ini sebagai langkah penting dalam proses pembentukan pemain elite dunia.

"Saya melihat peningkatan dari sisi teknik, fisik, dan strategi bermain Putri tahun ini, meski penampilannya memang belum sepenuhnya konsisten," ucap Imam.

Penyebab Gagal Juara Hylo Open 2025

Menurut Imam, tekanan di partai final bukan hanya menguji kemampuan, tetapi juga fokus dan mental.

"Peluang Putri sebenarnya terbuka lebar. Head to head-nya seimbang, bahkan pertemuan terakhir dia menang."

"Namun, pertandingan final punya atmosfer yang berbeda, semua pemain pasti lebih tegang," tambahnya.

Evaluasi Penampilan Putri KW

Imam menilai hasil runner-up bukanlah kegagalan, melainkan indikator perkembangan positif.