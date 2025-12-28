Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pelatih Valencia & 3 Anaknya Meninggal di Labuan Bajo, Real Madrid Berbelasungkawa

Minggu, 28 Desember 2025 – 14:12 WIB
Tim SAR gabungan saat menemukan serpihan kapal wisata KM Putri Sakinah yang mengalami kecelakaan kapal di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Sabtu (27/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Manggarai Barat

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Valencia Putri B, Fernando Martin Carreras, meninggal dunia akibat kecelakaan kapal wisata di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (27/12).

Real Madrid menyampaikan kalimat turut berbelasungkawa atas wafatnya Fernando Martin Carreras.

"Real Madrid C. F., beserta presiden dan Dewan Direksinya, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Fernando Martín, pelatih Valencia C. F. Women B, serta tiga orang anaknya, dalam kecelakaan perahu tragis yang terjadi di Indonesia," demikian dikutip dari laman resmi Real, Minggu (28/12).

Real Madrid juga menyampaikan simpati kepada istri mendiang, Andrea, dan putrinya, Mar, yang dikabarkan selamat dalam kecelakaan tersebut.

"Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya, serta kepada seluruh keluarga besar Valencia," lanjut pernyataan resmi Real.

Fernando meninggal dunia pada usia 44 tahun. Dikutip dari laporan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, Sabtu (27/12), kecelakaan perahu yang menenggelamkan perahu dan menewaskan Fernando terjadi akibat hantaman gelombang tinggi.

Kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo, Pelatih Valencia Putri B Fernando Martin Carreras, meninggal dunia.

