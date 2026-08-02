Pelatih Vietnam Buka Kartu, Ini Pemain Timnas Indonesia yang Paling Diwaspadai

Minggu, 02 Agustus 2026 – 18:10 WIB

jpnn.com - Vietnam mengaku sudah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia menjelang duel lanjutan ASEAN Championship 2026.

Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyebut tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah pemain yang patut diwaspadai, termasuk penyerang muda Mitchell Baker.

Sejauh ini, pemain kelahiran 11 Desember 2006 tersebut telah mengoleksi empat gol dan menjadi salah satu andalan Garuda merobek jala gawang lawan.

"Kami sudah menganalisis dua pertandingan Indonesia. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas. Nomor sembilan (Mitchell Baker) sangat kuat dalam duel udara," ujar manajer asal Korea itu.

Juru taktik kelahiran 17 Desember 1976 itu juga memberi perhatian khusus kepada gelandang Timnas Indonesia Thom Haye.

Pemain Persib Bandung itu dinilai menjadi salah satu motor permainan Garuda berkat kemampuannya mengatur aliran bola dan membangun serangan.

Pada laga pembuka melawan Kamboja, mantan penggawa SC Heerenveen itu tampil impresif dengan menyumbang tiga asis saat Indonesia menang telak 5-1.

"Pemain lainnya yang berbahaya nomor 19, memiliki umpan-umpan sangat berbahaya," ungkap Kim.