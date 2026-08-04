Pelatih Vietnam Ternyata Pakai Jimat Keberuntungan saat Memukul Timnas Indonesia

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Pelatih Vietnam Kim Sang-sik ternyata dinaungi keberuntungan saat timnya meraih kemenangan melawan Indonesia pada laga lanjutan Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Manajer kelahiran 17 Desember 1976 itu mengaku percaya bahwa pakaian yang dikenakan pada laga melawan skuad Garuda berpengaruh penuh terhadap kepercayaan diri anak asuhannya.

Juru taktik asal Korea itu mengubah gaya berpakaian dari warna putih melawan Singapura ke hitam saat jumpa Indonesia.

Hal tersebut terbukti ampuh di laga tersebut setelah tim berjuluk The Golden Warriors itu meraih kemenangan dengan skor 3-0 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8).

“Sepertinya saya harus membuang semua kemeja putih di rumah. Saya juga akan bilang kepada istri saya supaya jangan membelikan saya kemeja putih lagi,” ujar Kim.

Pada laga sebelumnya Kim Sang-sik sempat memakai baju berwarna putih saat Vietnam ditahan imbang oleh Singapura dengan skor 0-0.

Sontak hasil tersebut sempat membuat publik Vietnam gempar mengingat jika kemudian kalah dari Indonesia kelak langkah Nguyen Xuan Son dan kolega gagal tembus semifinal.

Kim Sang-sik sendiri sejatinya sejak awal percaya hal-hal di luar lapangan, dengan membawa dua baju berwarna selain putih di laga melawan Indonesia.