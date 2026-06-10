Pelatih Vietnam Tertangkap Kamera di SUGBK, John Herdman Berkomentar

jpnn.com - JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik tertangkap kamera wartawan saat memasuki tribun VIP barat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik sedang berlangsung, Selasa (9/6) malam.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai pelatih Vietnam Kim Sang-sik tengah memantau permainan timnas Garuda.

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu menarik perhatian lantaran Vietnam dan Indonesia berada dalam grup yang sama pada Piala ASEAN 2026 akhir Juli nanti.

"Saya pikir pelatih Vietnam malam ini sedang melakukan pemantauan pemain dan tim (Indonesia)," kata Herdman pada jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Selasa.

Sang-sik sendiri mengungkapkan memang tengah mengamati permainan Indonesia.

Kedatangannya di SUGBK tertangkap kamera wartawan saat memasuki tribun VIP barat SUGBK pada babak kedua, setelah Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Ole Romeny pada menit ke-11.

Herdman meyakinkan wartawan bahwa tim yang disaksikan Sang-sik kemungkinan akan berbeda dengan tim yang tampil dalam Piala ASEAN karena berbeda dari pertandingan malam ini yang diisi pemain-pemain dari Eropa.

Adapun pada Piala ASEAN timnya akan menurunkan pemain lokal yang mayoritas bermain di dalam negeri.