JPNN.com - Teknologi - Internet

Pelatihan AI Gratis RuangAI, Kuasai Kecerdasan Buatan untuk Karier Masa Depan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:44 WIB
Kebutuhan akan talenta yang paham AI makin meningkat di tengah era Artificial Intelligent (AI) yang merambah hampir setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Ilustrasi. Foto.Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan akan talenta yang paham AI makin meningkat di tengah era Artificial Intelligent (AI) yang merambah hampir setiap aspek kehidupan dan pekerjaan.

Menjawab tantangan tersebut, RuangAI sebagai platform edukasi digital dari Codepolitan, resmi membuka program beasiswa Chapter 2, kelanjutan dari kesuksesan Chapter 1 yang diikuti oleh lebih dari 7.000 orang dari seluruh Indonesia.

Didukung oleh Google.org, Asian Development Bank (ADB), dan jaringan filantropi regional AVPN, beasiswa itu hadir secara gratis bagi masyarakat Indonesia yang tergolong generasi muda berusia 18 tahun ke atas.

Target pun luas mulai dari mahasiswa, fresh graduates, freelancer, Wirausaha/UMKM dan juga karyawan dan professional yang ingin meningkatkan daya saing di era digital.

"Kami sangat bangga bisa berkolaborasi dengan AVPN. Program beasiswa ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa akses terhadap pendidikan AI tidak lagi menjadi hak istimewa, tapi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," ungkap Muhammad Singgih Z.A Co-Founder Codepolitan dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).

Program Chapter 2 tersebut menawarkan lima jalur pembelajaran praktis yang bisa langsung di terapkan di keseharian maupun di pekerjaan.

Antara lain, AI for Smart Creators - Untuk pelaku UMKM dan kreator yang ingin mengoptimalkan promosi dan produksi konten dengan AI.

AI for SaaS Builders, Cocok untuk karyawan dan profesional yang ingin membangun aplikasi AI dan memonetisasinya.

