Pelatihan Pilah Sampah di Ciganjur Diharapkan Meningkatkan Kesadaran Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Prakarsa Warga Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pilah Sampah Berbasis Warga dengan tema “Membangun Budaya Pilah Sampah Melalui Partisipasi dan Gotong Royong”.

Kegiatan itu diselenggarakan di Balai Warga Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/6).

Kegiatan merupakan upaya bersama meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Baca Juga: Pramono Wajibkan Seluruh Pasar di Jakarta Harus Kelola dan Pilah Sampah Sendiri

Melalui pendekatan partisipatif dan semangat gotong royong, warga diajak untuk memahami pentingnya pemilahan sampah sebagai langkah awal menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Jagakarsa Arif Hidayat dan Reinhat P. Ada, serta Koordinator Wilayah Jakarta Selatan dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) Ida Farida.

Para narasumber memberikan pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan sampah, teknik pemilahan sampah rumah tangga, serta peran bank sampah dalam mendukung ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Baca Juga: Garudafood Dorong Ekonomi Sirkular dan Solusi Sampah Rumah Tangga

Koordinator Prakarsa Warga Jakarta Selatan Bintang Mangkauk mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang jenis, kategori, dan dampak sampah rumah tangga terhadap ruang hidup mereka.

“Melatih masyarakat melakukan pemilahan sampah secara sederhana, praktis, dan berbasis komunitas,” ucap Bintang.