Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pelatihan Pilah Sampah di Ciganjur Diharapkan Meningkatkan Kesadaran Lingkungan

Minggu, 21 Juni 2026 – 22:18 WIB
Pelatihan Pilah Sampah di Ciganjur Diharapkan Meningkatkan Kesadaran Lingkungan - JPNN.COM
Sosialisasi dan Pelatihan Pilah Sampah Berbasis Warga dengan tema “Membangun Budaya Pilah Sampah Melalui Partisipasi dan Gotong Royong”, di Balai Warga Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/6). Foto: dokumentasi Prakarsa Warga Jakarta Selatan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Prakarsa Warga Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pilah Sampah Berbasis Warga dengan tema “Membangun Budaya Pilah Sampah Melalui Partisipasi dan Gotong Royong”.

Kegiatan itu diselenggarakan di Balai Warga Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/6).

Kegiatan merupakan upaya bersama meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Baca Juga:

Melalui pendekatan partisipatif dan semangat gotong royong, warga diajak untuk memahami pentingnya pemilahan sampah sebagai langkah awal menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Jagakarsa Arif Hidayat dan Reinhat P. Ada, serta Koordinator Wilayah Jakarta Selatan dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) Ida Farida.

Para narasumber memberikan pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan sampah, teknik pemilahan sampah rumah tangga, serta peran bank sampah dalam mendukung ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Baca Juga:

Koordinator Prakarsa Warga Jakarta Selatan Bintang Mangkauk mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang jenis, kategori, dan dampak sampah rumah tangga terhadap ruang hidup mereka.

“Melatih masyarakat melakukan pemilahan sampah secara sederhana, praktis, dan berbasis komunitas,” ucap Bintang.

Prakarsa Warga Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pilah Sampah Berbasis Warga di Balai Warga Ciganjur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelatihan Pilah Sampah  Prakarsa Warga Jakarta Selatan  sampah rumah tangga  warga ciganjur 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp