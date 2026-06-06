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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pelatihan Sablon di Karawang Dorong Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

Sabtu, 06 Juni 2026 – 04:35 WIB
Pelatihan Sablon di Karawang Dorong Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas - JPNN.COM
Peruri dan KTI Foundation melatih penyandang disabilitas di Karawang untuk mengembangkan usaha sablon. Foto: Peruri

jpnn.com, KARAWANG - Peruri bekerja sama dengan Kreasi Tuli Indonesia (KTI) Foundation menggelar pelatihan cetak sablon bagi penyandang disabilitas di Rumah BUMN Karawang, baru-baru ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat.

Pelatihan tersebut diikuti peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang. Mereka mendapatkan pembekalan keterampilan dasar cetak sablon yang dapat diterapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

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Program ini dirancang untuk membuka peluang usaha mandiri sekaligus meningkatkan daya saing peserta di dunia kerja.

Keterampilan yang diberikan diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi penyandang disabilitas.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, mengatakan pelatihan tersebut sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat.

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Menurut Adi, keterampilan praktis yang diberikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis peserta, tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka dalam berkarya.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis yang aplikatif, tetapi juga peningkatan kepercayaan diri. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong pemerataan kesempatan agar teman-teman disabilitas dapat terus berkarya dan berkontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi,” ujar Adi.

Peruri dan KTI Foundation melatih penyandang disabilitas di Karawang untuk mengembangkan usaha sablon.

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TAGS   Peruri  KTI Foundation  kemandirian ekonomi  penyandang disabilitas  pelatihan sablon 
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