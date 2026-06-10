Pelayanan Maksimal, FLiFE Hadirkan Customer Care & Teknisi 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Masalah pada AC sering kali datang di waktu yang tidak terduga. Mulai dari AC tidak dingin, bocor, berisik, hingga muncul kode error pada unit.

Vice President FLIFE Indonesia Nicky mengerti bahwa dalam situasi tersebut banyak konsumen biasanya langsung mencari “service AC 24 jam” atau “teknisi AC terdekat”.

“Namun, mencari teknisi secara mendadak juga sering membuat ragu. Apakah layanan tersebut resmi? Pengerjaannya aman, dan ada garansi?”ungkap Nicky di Jakarta, Selasa (9/6).

Nicky mengatakan untuk menjawab kebutuhan tersebut, FLiFE menghadirkan program FLiFE 24/7 Always On, layanan customer care yang dapat diakses selama 24 jam penuh, 7 hari seminggu.

“Program ini disiapkan agar konsumen tetap bisa mendapatkan bantuan kapanpun dibutuhkan, termasuk pada malam hari, akhir pekan, maupun hari libur nasional,” ujar dia.

Menariknya, layanan 24/7 Always On ini tidak hanya tersedia untuk pengguna AC FLiFE, tetapi juga berlaku untuk pengguna AC GREE.

Nicky menyebut konsumen dari kedua brand dapat mengakses jalur layanan yang sama, termasuk customer care 24 jam, penjadwalan teknisi, hingga program 48 Jam Jamin Dingin sesuai ketentuan yang berlaku.

Customer Care 24 Jam untuk Konsumen FLife