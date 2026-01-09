Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - NTT

Pelda Christian Namo Ayah Mendiang Prada Lucky Ditahan Denpom Kupang

Jumat, 09 Januari 2026 – 19:37 WIB
Pelda Christian Namo Ayah Mendiang Prada Lucky Ditahan Denpom Kupang - JPNN.COM
Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman. ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Pelda Christian Namo, ayah mendiang Prada Lucky Namo ditahan di Denpom IX/1 Kupang.

Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana menjelaskan penahanan Pelda Christian Namo terkait dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman mengatakan Pelda Christian Namo menjalani proses pemeriksaan di Denpom IX/1 Kupang.

Baca Juga:

"Seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata dia di Denpasar, Kamis (8/1/2026).

Kapendam menjelaskan Pelda Christian Namo diantar ke Denpom IX/1 Kupang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer.

Pelda Christian diduga memiliki wanita simpanan atau hidup bersama perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Baca Juga:

Dugaan tersebut, kata Kolonel Widi Rahman, berpotensi melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tentang dengan sengaja tidak menaati perintah kedinasan.

Selain itu, dugaan perbuatan tersebut melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor 398/VII/2009 yang menegaskan bahwa setiap prajurit dilarang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, serta Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/330/IV/2018 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) di lingkungan TNI AD.

Begini kasus yang menjerat anggota TNI AD Pelda Christian Namo, ayah mendiang Prada Lucky Namo. Ada hubungan dengan wanita simpanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelda Christian Namo  ayah Prada Lucky  Ditahan  denpom Kupang  TNI AD  wanita simpanan  pelanggaran disiplin 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp