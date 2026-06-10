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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pelemahan Rupiah Otomatis Menekan Industri Otomotif Nasional, Pakar Beri Penjelasan

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:33 WIB
Pelemahan Rupiah Otomatis Menekan Industri Otomotif Nasional, Pakar Beri Penjelasan - JPNN.COM
Ilustrasi pabrik mobil. Foto: ANTARA/HO-Nissan/am.

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan memberi tekanan terhadap industri otomotif nasional.

Kondisi tersebut dinilai bakal berdampak pada biaya produksi, margin keuntungan perusahaan, hingga harga kendaraan yang berpotensi naik di pasaran.

Pakar industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Puwadi, mengatakan industri otomotif Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap komponen dan bahan baku impor.

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Oleh karena itu, penguatan dolar akan langsung meningkatkan biaya yang harus ditanggung produsen.

"Biaya produksi akan melonjak, karena komponen dan bahan baku otomotif masih memiliki kandungan impor yang tinggi," ujar Agus, Rabu (10/6).

Menurut dia, kenaikan biaya impor juga akan menekan margin industri akibat meningkatnya harga barang yang didatangkan dari luar negeri.

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Dampaknya, produsen berpotensi menyesuaikan harga jual kendaraan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Agus yang juga peneliti di National Center for Sustainable Transportation Technology (NCSTT) ITB, menilai tekanan tersebut diperkirakan makin terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan memberi tekanan terhadap industri otomotif nasional.

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TAGS   industri otomotif nasional  nilai tukar rupiah  pelemahan rupiah  industri otomotif 

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