Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelepasan Ekspor Serentak dari 8 Penjuru Indonesia, Sinergi Menembus Pasar Dunia

Selasa, 23 Desember 2025 – 16:32 WIB
Pelepasan Ekspor Serentak dari 8 Penjuru Indonesia, Sinergi Menembus Pasar Dunia - JPNN.COM
Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melepas ekspor serentak dari 8 penjuru Indonesia pada Jumat (19/12). Kegiatan bertema 'Sinergi Nusantara: Dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia' ini dipusatkan di PT Denso Manufacturing Indonesia, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai lokus utama. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, CIKARANG - Pelepasan ekspor serentak dari 8 penjuru Indonesia, masing-masing dari Cikarang, Mojokerto, Sleman, Semarang, Batam, Samarinda, Makassar, dan Badung berhasil digelar pada Jumat (19/12).

Kegiatan ini melibatkan 31 perusahaan di berbagai daerah dengan total nilai ekspor hampir mencapai Rp 1 triliun.

PT Denso Manufacturing Indonesia sebagai pengguna jasa Bea Cukai Bekasi yang telah menyandang status Authorized Economic Operator (AEO) menjadi salah satu tuan rumah pelepasan ekspor serentak yang berpusat di Cikarang.

Baca Juga:

Perusahaan ini dinilai sebagai contoh konkret kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem ekspor yang efisien dan berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Denso Manufacturing Indonesia Hirotsugu Kano menyampaikan dukungan Bea Cukai melalui fasilitas AEO dan Jalur Prioritas memberikan kemudahan signifikan dalam proses ekspor.

Menurut Hirotsugu Kano, fasilitas tersebut sangat membantu kelancaran operasional sehingga produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Baca Juga:

Dari Cikarang, PT Denso Manufacturing Indonesia melepas enam kontainer ekspor dengan nilai mencapai USD 26,4 juta atau sekitar Rp 400 miliar.

Produk yang diekspor meliputi power window motor, power seat motor, servomotor, blower motor, washer system, wiper motor system, radiator cooling fan motor, serta throttle control motor.

Mendag Budi Santoso melepas ekspor serentak dari 8 penjuru Indonesia yang dipusatkan di PT Denso Manufacturing Indonesia, Cikarang, Kabupaten Bekasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelepasan ekspor  ekspor  Budi Santoso  Pasar Dunia  Bea Cukai 
BERITA PELEPASAN EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp