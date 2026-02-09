Pelibatan Militer Mengatasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali membahas pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme dalam diskusi publik dan media briefing bertajuk "Ancaman Menguatnya Militerisme Melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme dan Dampaknya terhadap Negara Hukum", Minggu (8/2/2026).

Diskusi tersebut menyoroti secara serius problematika Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Terorisme.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam forum itu menegaskan bahwa kerangka hukum penanggulangan terorisme di Indonesia telah secara tegas meletakkan terorisme sebagai kejahatan serius yang ditangani melalui pendekatan sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Prinsip itu menurutnya dapat ditarik secara jelas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme wajib dijalankan dalam koridor due process of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Fadhil, konsekuensi dari pendekatan sistem peradilan pidana adalah setiap tahapan penegakan hukum, mulai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pemidanaan, harus tunduk pada prosedur yang ketat, menjamin hak-hak para pihak, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran HAM.

"Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan terorisme tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum," kata Fadhil.

Dia menilai Ranperpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme justru menyimpang dari prinsip tersebut. Alih-alih mengatur secara jelas dan ketat parameter pelibatan TNI, seperti kriteria ancaman, batas waktu (durasi), dan bentuk keterlibatan, ranperpres ini justru mendelegasikan kewenangan pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden.

"Pola ini membuka ruang diskresi yang sangat luas di tangan kekuasaan eksekutif. Pelibatan TNI yang seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir (last resort), menurut Fadhil, justru berubah menjadi kebijakan yang dapat ditentukan secara sepihak oleh Presiden," tuturnya.