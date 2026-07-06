Pelindo Ajak Anak Kenal Pelabuhan, Hidup Sehat & Siaga Bencana Lewat Portground Vol 1

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelindo TPK) menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal peran penting pelabuhan, keselamatan, serta bahaya narkotika sejak dini melalui kegiatan Portground Vol. 1.

Kegiatan yang digagas Pelindo TPK ini dilaksanakan di PT Terminal Petikemas Surabaya pada Senin (6/7).

Dalam pelaksanaannya, Pelindo TPK berkolaborasi dengan BNN Kota Surabaya dan BPBD Kota Surabaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif yang lebih lengkap bagi peserta.

Portground Vol. 1 diikuti peserta anak-anak kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) serta kelas 7 dan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari berbagai kota di Jawa Timur.

Antusiasme terhadap program ini tergolong sangat tinggi.

Dari target 50 peserta, tercatat sekitar 555 anak melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui Portground, anak-anak diajak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat langsung aktivitas di lingkungan pelabuhan.