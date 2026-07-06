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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelindo Ajak Anak Kenal Pelabuhan, Hidup Sehat & Siaga Bencana Lewat Portground Vol 1

Senin, 06 Juli 2026 – 18:24 WIB
Pelindo Ajak Anak Kenal Pelabuhan, Hidup Sehat & Siaga Bencana Lewat Portground Vol 1 - JPNN.COM
PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelindo TPK) menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal peran penting pelabuhan, keselamatan, serta bahaya narkotika sejak dini melalui kegiatan Portground Vol. 1. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelindo TPK) menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal peran penting pelabuhan, keselamatan, serta bahaya narkotika sejak dini melalui kegiatan Portground Vol. 1.

Kegiatan yang digagas Pelindo TPK ini dilaksanakan di PT Terminal Petikemas Surabaya pada Senin (6/7).

Dalam pelaksanaannya, Pelindo TPK berkolaborasi dengan BNN Kota Surabaya dan BPBD Kota Surabaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif yang lebih lengkap bagi peserta.

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Pelindo Ajak Anak Kenal Pelabuhan, Hidup Sehat &amp; Siaga Bencana Lewat Portground Vol 1

Portground Vol. 1 diikuti peserta anak-anak kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) serta kelas 7 dan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari berbagai kota di Jawa Timur.

Antusiasme terhadap program ini tergolong sangat tinggi.

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Dari target 50 peserta, tercatat sekitar 555 anak melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui Portground, anak-anak diajak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat langsung aktivitas di lingkungan pelabuhan.

Mengenalkan dunia pelabuhan kepada anak-anak tidak selalu dilakukan dengan cara yang kaku, seperti yang dilakukan PT Pelindo Terminal Petikemas

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TAGS   Pelindo  Portground  pelabuhan  anak  Hidup Sehat  siaga bencana  PT Pelindo Terminal Petikemas  Widyaswendra 
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