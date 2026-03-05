Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Seiring Arus Logistik Meningkat Jelang Lebaran

jpnn.com, SURABAYA - Arus logistik nasional menunjukkan tren peningkatan menjelang Lebaran 2026.

Pelaku usaha logistik mulai menerapkan strategi khusus untuk memastikan arus logistik tetap lancar.

Peningkatan arus logistik jelang Lebaran di antaranya terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Tengah-DIY Teguh Arif Handoko menyebutkan volume kargo naik sekitar 130 persen.

Di Pelabuhan Tanjung Emas, kenaikan kargo membuat rotasi kontainer yang biasanya rata-rata sekitar 2.800 unit per hari meningkat menjadi 3.000 unit per hari.

Selain momentum Lebaran, ALFI Jateng menyoroti tren pertumbuhan aktivitas logistik juga didongkrak banyaknya investasi industri di Jawa Tengah, seperti di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mendorong peningkatan throughput di Pelabuhan Tanjung Emas.

"Tahun 2023 sekitar 700 ribu TEUs, 2024 naik 800 ribu TEUs, dan 2025 sudah tembus satu juta TEUs. Ini signifikan, walaupun perusahaan di kawasan industri KIK dan KITB baru sekitar 20 persen yang sudah produksi dan operasi," kata Teguh dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Strategi Khusus