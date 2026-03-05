Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Seiring Arus Logistik Meningkat Jelang Lebaran

Kamis, 05 Maret 2026 – 16:09 WIB
Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Seiring Arus Logistik Meningkat Jelang Lebaran - JPNN.COM
PT Pelindo Terminal Petikemas telah melakukan persiapan di sejumlah terminal yang dikelola guna mengantisipasi peningkatan arus logistik jelang Lebaran 2026. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, SURABAYA - Arus logistik nasional menunjukkan tren peningkatan menjelang Lebaran 2026.

Pelaku usaha logistik mulai menerapkan strategi khusus untuk memastikan arus logistik tetap lancar.

Peningkatan arus logistik jelang Lebaran di antaranya terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca Juga:

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Tengah-DIY Teguh Arif Handoko menyebutkan volume kargo naik sekitar 130 persen.

Di Pelabuhan Tanjung Emas, kenaikan kargo membuat rotasi kontainer yang biasanya rata-rata sekitar 2.800 unit per hari meningkat menjadi 3.000 unit per hari.

Selain momentum Lebaran, ALFI Jateng menyoroti tren pertumbuhan aktivitas logistik juga didongkrak banyaknya investasi industri di Jawa Tengah, seperti di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mendorong peningkatan throughput di Pelabuhan Tanjung Emas.

Baca Juga:

"Tahun 2023 sekitar 700 ribu TEUs, 2024 naik 800 ribu TEUs, dan 2025 sudah tembus satu juta TEUs. Ini signifikan, walaupun perusahaan di kawasan industri KIK dan KITB baru sekitar 20 persen yang sudah produksi dan operasi," kata Teguh dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Strategi Khusus

PT Pelindo Terminal Petikemas telah melakukan persiapan di sejumlah terminal yang dikelola guna mengantisipasi peningkatan arus logistik jelang Lebaran 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  Arus Logistik  jelang lebaran  pelabuhan  logistik  peti kemas  Widyaswendra 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp