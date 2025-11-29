Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo & Ibeka Kolaborasi Menghadirkan Listrik 24 Jam di Kampung Ausem, Papua

Sabtu, 29 November 2025 – 07:35 WIB
Pelindo & Ibeka Kolaborasi Menghadirkan Listrik 24 Jam di Kampung Ausem, Papua
Pelindo melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Yayasan Ibeka menghadirkan listrik 24 jam di di Kampung Ausem, Papua. FOTO: Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Yayasan Ibeka menghadirkan listrik 24 jam di  di Kampung Ausem, Distrik Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

Kebutuhan listrik itu kini terpenuhi sejak Pembangkit Energi Terpadu berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 10 kW dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 7 kWp resmi beroperasi baru-baru ini.

"Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara sisi energi dan ekonomi biru sehingga paling tidak kampung ini ikut mendukung untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," ujar Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hendra Iswahyudi dikutip, Sabtu (29/11).

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin menyampaikan akses listrik 24 jam bisa dinikmati 154 jiwa dari 35 Kepala Keluarga, termasuk 10 fasilitas umum.

Program ini sekaligs menjadikan Ausem sebagai desa pertama di Distrik Yerui yang menikmati listrik berkelanjutan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

“Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi Pelindo dalam pemerataan energi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan kepulauan,” kata Ali.

Pelindo berkomitmen menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Pembangkit energi terpadu di Ausem, Papua bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Asta Cita Presiden.

Pelindo dan IBEKA juga membangun workshop ekonomi produktif dan mendampingi pembentukan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) Mariseni Jaya Ausem, yang kini menjadi pengelola operasional PLTMH, PLTS, mesin es balok, bengkel perahu, serta unit usaha ekonomi produktif lainnya.

Pelindo melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Yayasan Ibeka menghadirkan listrik 24 jam di di Kampung Ausem, Papua

