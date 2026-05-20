JPNN.com - Ekonomi

Pelindo Jadikan Momentum Harkitnas 2026 untuk Memperkuat Budaya Kerja dan Pelayanan

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:25 WIB
Wakil Direktur Pelindo Drajat Sulistyo saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Halaman Kantor Pelindo Regional 2, Rabu (20/5). Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjadikan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya penguatan budaya kerja dan kualitas pelayanan dalam menghadapi tantangan industri kepelabuhanan dan logistik yang semakin dinamis.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Direktur Pelindo Drajat Sulistyo saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Halaman Kantor Pelindo Regional 2, Rabu (20/5).

Upacara tersebut diikuti jajaran manajemen dan pekerja Pelindo.

Drajat dalam amanatnya menyampaikan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini 'Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara' menjadi refleksi penting bagi seluruh pekerja Pelindo untuk terus menjaga semangat kebangsaan melalui kontribusi nyata di bidang pelayanan kepelabuhanan.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 menjadi momentum bagi insan Pelindo untuk memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan," ujar Drajat dalam amanatnya.

Dia berpesan semangat kebangkitan harus tercermin melalui peningkatan kinerja, transformasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata Pelindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Drajat menegaskan transformasi Pelindo tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan operasional, tetapi juga pada penguatan budaya kerja yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

TAGS: Pelindo, Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, budaya kerja, pelayanan 
