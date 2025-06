Pelindo Mendorong Sinergi Maritim Asia Tenggara di ASEAN Ports and Logistics 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong pelaku bisnis di sektor pelabuhan dan logistik untuk bersinergi dalam meningkatkan konektivitas negara-negara Asia Tenggara yang lebih efektif dan efisien melalui event konferensi dan pameran ASEAN Ports and Logistics 2025.

Gelaran yang akan dilaksanakan berkolaborasi dengan The Chartered Institute of Logistics and Transport Indonesia (CILT-ID) ini akan berlangsung di Hotel JW Marriott Jakarta pada 1–3 Juli 2025.

Group Head Business Development and Strategic Alliance Pelindo Bobby Hardian mengungkapkan menjadi tuan rumah gelaran ASEAN Ports and Logistics kali ini merupakan upaya Pelindo untuk berkontribusi dalam memperkuat kerja sama dan konektivitas logistik regional.

Hal tersebut disampaikannya pada acara focus group discussion (FGD) & press conference jelang perhelatan event ASEAN Ports and Logistics 2025 di Jakarta, Rabu (18/6).

"Event ini bertujuan mendorong kolaborasi ekosistem pelabuhan dan logistik antarnegara-negara di Asia Tenggara," ungkap Bobby dalam keterangannya, Kamis (19/6).

Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menambahkan Pelindo berkomitmen untuk memperkuat konektivitas antara fasilitas pelabuhan dengan kawasan industri.

"Selain orientasi jangka panjang, pelabuhan mesti terintegrasi dengan hinterland atau dukungan kawasan industrinya," ujar Prasetyo.