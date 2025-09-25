Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo Mengajar Kembali Memperkenalkan Logistik kepada Siswa di 66 Sekolah

Kamis, 25 September 2025 – 06:01 WIB
Pelindo Mengajar Kembali Memperkenalkan Logistik kepada Siswa di 66 Sekolah - JPNN.COM
Pelindo Mengajar digelar 66 sekolah menengah pada September - Oktober 2025. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyadari masa depan industri logistik Indonesia tak hanya ditentukan oleh pelabuhan, tetapi juga kualitas generasi mudanya.

Oleh karena itu, dia mengadakan program Pelindo Mengajar di kurang lebih 66 sekolah menengah pada Bulan September - Oktober 2025.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan program ini menjadi sarana investasi sosial perusahaan untuk menumbuhkan literasi dan mengenalkan dunia logistik kepada para siswa, dan menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Pelindo (Pelindo Day) yang ke empat pada tahun ini.

Baca Juga:

Sejak beberapa tahun lalu, Pelindo rutin menjalankan kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Fokusnya tetap sama, yakni memperluas akses pendidikan, memotivasi siswa agar semangat belajar, serta menyiapkan calon pemimpin masa depan yang melek literasi dan paham peran strategis pelabuhan," ungkap Arif dikutip, Kamis (25/9).

Dia mengatakan keberlanjutan program ini membuktikan komitmen perusahaan terhadap masyarakat.

Baca Juga:

“Kami ingin siswa memahami bahwa pelabuhan bukan sekadar pintu masuk barang, melainkan bagian penting dari rantai logistik yang menopang perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut Arif, Pelindo Mengajar menjadi ruang interaksi langsung antara pimpinan BUMN dan masyarakat. Para pengajar tidak hanya berasal dari jajaran direksi dan komisaris, tetapi juga eksekutif regional hingga manajer cabang.

Pelindo menyadari masa depan industri logistik Indonesia tak hanya ditentukan oleh pelabuhan, tetapi juga kualitas generasi mudanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  Pelindo Mengajar  Sekolah  TJSL  logistik 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp