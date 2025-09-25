Pelindo Mengajar Kembali Memperkenalkan Logistik kepada Siswa di 66 Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyadari masa depan industri logistik Indonesia tak hanya ditentukan oleh pelabuhan, tetapi juga kualitas generasi mudanya.

Oleh karena itu, dia mengadakan program Pelindo Mengajar di kurang lebih 66 sekolah menengah pada Bulan September - Oktober 2025.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan program ini menjadi sarana investasi sosial perusahaan untuk menumbuhkan literasi dan mengenalkan dunia logistik kepada para siswa, dan menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Pelindo (Pelindo Day) yang ke empat pada tahun ini.

Sejak beberapa tahun lalu, Pelindo rutin menjalankan kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Fokusnya tetap sama, yakni memperluas akses pendidikan, memotivasi siswa agar semangat belajar, serta menyiapkan calon pemimpin masa depan yang melek literasi dan paham peran strategis pelabuhan," ungkap Arif dikutip, Kamis (25/9).

Dia mengatakan keberlanjutan program ini membuktikan komitmen perusahaan terhadap masyarakat.

“Kami ingin siswa memahami bahwa pelabuhan bukan sekadar pintu masuk barang, melainkan bagian penting dari rantai logistik yang menopang perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut Arif, Pelindo Mengajar menjadi ruang interaksi langsung antara pimpinan BUMN dan masyarakat. Para pengajar tidak hanya berasal dari jajaran direksi dan komisaris, tetapi juga eksekutif regional hingga manajer cabang.