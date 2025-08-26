Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Pelindo Petikemas Berdayakan Perempuan di Lapas Malang Lewat Program Pelita Warna

Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:37 WIB
Pelindo Petikemas Berdayakan Perempuan di Lapas Malang Lewat Program Pelita Warna - JPNN.COM
PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggelar program Pelita Warna dengan mengusung tema besar 'Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian' di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, MALANG - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggelar program Pelita Warna dengan mengusung tema besar 'Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian'.

Program tersebut diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada 25-29 Agustus 2025.

Kegiatan itu diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan yang menggabungkan edukasi hukum, etika sosial dan pelatihan keterampilan praktis.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menegaskan program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan menjunjung nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan.

“Program ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap pemberdayaan perempuan. Kami ingin menghadirkan ruang belajar dan pengembangan diri yang mampu memperkuat kapasitas warga binaan, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga keterampilan praktis,” ujar Widyaswendra dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Widyaswendra menambahkan inisiatif ini merupakan kontribusi nyata PT Pelindo Terminal Petikemas dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Baca Juga:

Menurut Widyaswendra, perempuan yang berdaya akan mampu membawa perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya.

"Inilah cara kami berkontribusi mewujudkan kesetaraan, menciptakan peluang kerja, serta menguatkan keadilan sosial sesuai semangat tujuan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Pelindo Terminal Petikemas menggelar program Pelita Warna sebagai wujud kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan di Lapas Malang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  PT Pelindo Terminal Petikemas  Pemberdayaan Perempuan  Lapas Malang  Warga Binaan  Perempuan  Widyaswendra 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp