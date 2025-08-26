Pelindo Petikemas Berdayakan Perempuan di Lapas Malang Lewat Program Pelita Warna

jpnn.com, MALANG - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggelar program Pelita Warna dengan mengusung tema besar 'Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian'.

Program tersebut diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang pada 25-29 Agustus 2025.

Kegiatan itu diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan yang menggabungkan edukasi hukum, etika sosial dan pelatihan keterampilan praktis.

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menegaskan program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan menjunjung nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan.

“Program ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap pemberdayaan perempuan. Kami ingin menghadirkan ruang belajar dan pengembangan diri yang mampu memperkuat kapasitas warga binaan, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga keterampilan praktis,” ujar Widyaswendra dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Widyaswendra menambahkan inisiatif ini merupakan kontribusi nyata PT Pelindo Terminal Petikemas dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Menurut Widyaswendra, perempuan yang berdaya akan mampu membawa perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya.

"Inilah cara kami berkontribusi mewujudkan kesetaraan, menciptakan peluang kerja, serta menguatkan keadilan sosial sesuai semangat tujuan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.