Pelindo Petikemas Optimistis Target 12,95 Juta TEUs di 2025 Bisa Tercapai

jpnn.com, JAKARTA - Badan usaha pelabuhan PT Pelindo Terminal Petikemas optimistis target arus peti kemas tahun 2025 dapat tercapai bahkan cenderung meningkat.

Perseroan memprediksi capaian tersebut akan tumbuh lima persen dari realisasi tahun 2024.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut arus peti kemas di seluruh terminal periode Januari hingga November 2025 mencapai 12,12 juta TUEs.

Pihaknya memprediksi hingga akhir tahun jumlah arus peti kemas akan tercatat sebanyak 13,13 juta TEUs lebih tinggi dari capaian 2024 sebanyak 12,48 juta TEUs.

“Kami optimis target tahun 2025 sebanyak 12,95 juta TEUs dapat tercapai dengan pertumbuhan kurang lebih lima persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 lalu,” ujar Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Peningkatan capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan di beberapa terminal yang dikelola perseroan, salah satunya yang terjadi di TPK Pantoloan, Sulawesi Tengah.

Perseroan mencatat ada peningkatan komoditas kelapa di terminal pada triwulan III 2025 sebanyak 52 persen.

Terminal lain, yakni TPK Bumiharjo, Kalimantan Tengah juga mengalami pertumbuhan yang dipicu oleh peningkatan ekspor plywood ke Korea dan Tiongkok.