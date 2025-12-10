Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo Petikemas Optimistis Target 12,95 Juta TEUs di 2025 Bisa Tercapai

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:35 WIB
Pelindo Petikemas Optimistis Target 12,95 Juta TEUs di 2025 Bisa Tercapai - JPNN.COM
PT Pelindo Terminal Petikemas optimistis target arus peti kemas tahun 2025 dapat tercapai bahkan cenderung meningkat. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Badan usaha pelabuhan PT Pelindo Terminal Petikemas optimistis target arus peti kemas tahun 2025 dapat tercapai bahkan cenderung meningkat.

Perseroan memprediksi capaian tersebut akan tumbuh lima persen dari realisasi tahun 2024.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut arus peti kemas di seluruh terminal periode Januari hingga November 2025 mencapai 12,12 juta TUEs.

Baca Juga:

Pihaknya memprediksi hingga akhir tahun jumlah arus peti kemas akan tercatat sebanyak 13,13 juta TEUs lebih tinggi dari capaian 2024 sebanyak 12,48 juta TEUs.

“Kami optimis target tahun 2025 sebanyak 12,95 juta TEUs dapat tercapai dengan pertumbuhan kurang lebih lima persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 lalu,” ujar Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Peningkatan capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan di beberapa terminal yang dikelola perseroan, salah satunya yang terjadi di TPK Pantoloan, Sulawesi Tengah.

Baca Juga:

Perseroan mencatat ada peningkatan komoditas kelapa di terminal pada triwulan III 2025 sebanyak 52 persen.

Terminal lain, yakni TPK Bumiharjo, Kalimantan Tengah juga mengalami pertumbuhan yang dipicu oleh peningkatan ekspor plywood ke Korea dan Tiongkok.

PT Pelindo Terminal Petikemas optimistis target arus peti kemas tahun 2025 dapat tercapai bahkan cenderung meningkat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  Pelindo Petikemas  peti kemas  Widyaswendra  target 2025  Terminal Teluk Lamong  ekspor  arus petikemas 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp