Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo RISE Ajak 6 Startup Hadirkan Solusi Berkelanjutan

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:48 WIB
Pelindo RISE Ajak 6 Startup Hadirkan Solusi Berkelanjutan - JPNN.COM
Pelindo menggandeng para pelaku inovasi muda untuk melahirkan solusi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi yang menghantui masyarakat pesisir. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggandeng para pelaku inovasi muda untuk melahirkan solusi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi yang menghantui masyarakat pesisir. 

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo Dwi Fatan Lilyana menyatakan upaya itu dilakukan melalui program Pelindo Responsible Innovation for Sustainable Empowerment (Pelindo RISE), perusahaan.

BUMN pelabuhan itu berupaya mengubah pendekatan tanggung jawab sosial menjadi ruang kolaborasi antara korporasi dan komunitas.

Baca Juga:

Puncak program bertajuk “The Anchor Day” digelar di Pelindo Tower, Jakarta, Senin (13/10). 

Menurut Dwi, program ini sebagai tonggak baru pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

“Melalui ide-ide inovasi dari para startup, kami ingin memastikan program TJSL Pelindo tidak sekadar berhenti pada kegiatan filantropi, tetapi menjadi wadah penciptaan solusi yang benar-benar menjawab tantangan masyarakat pesisir,” ujar Dwi.

Baca Juga:

Enam startup terpilih mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan kurator yang terdiri atas jajaran direksi dan manajemen Pelindo.

Mereka mengangkat isu yang berkenaan dengan tiga sektor utama, yaitu Port Tourism, Sustainable Farming/Fisheries, dan Blue Carbon, di mana ketiganya beririsan dengan misi pembangunan berkelanjutan.

Pelindo menggandeng para pelaku inovasi muda untuk melahirkan solusi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  Inovasi  TJSL  Usaha  Ekonomi 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp