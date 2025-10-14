Pelindo RISE Ajak 6 Startup Hadirkan Solusi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggandeng para pelaku inovasi muda untuk melahirkan solusi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi yang menghantui masyarakat pesisir.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo Dwi Fatan Lilyana menyatakan upaya itu dilakukan melalui program Pelindo Responsible Innovation for Sustainable Empowerment (Pelindo RISE), perusahaan.

BUMN pelabuhan itu berupaya mengubah pendekatan tanggung jawab sosial menjadi ruang kolaborasi antara korporasi dan komunitas.

Baca Juga: Pelindo Petikemas Gandeng ULM Tangani Krisis Sampah Melalui Pemberdayaan Komunitas

Puncak program bertajuk “The Anchor Day” digelar di Pelindo Tower, Jakarta, Senin (13/10).

Menurut Dwi, program ini sebagai tonggak baru pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Melalui ide-ide inovasi dari para startup, kami ingin memastikan program TJSL Pelindo tidak sekadar berhenti pada kegiatan filantropi, tetapi menjadi wadah penciptaan solusi yang benar-benar menjawab tantangan masyarakat pesisir,” ujar Dwi.

Enam startup terpilih mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan kurator yang terdiri atas jajaran direksi dan manajemen Pelindo.

Mereka mengangkat isu yang berkenaan dengan tiga sektor utama, yaitu Port Tourism, Sustainable Farming/Fisheries, dan Blue Carbon, di mana ketiganya beririsan dengan misi pembangunan berkelanjutan.