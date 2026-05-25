JPNN.com - Ekonomi

Pelindo Soft Launching Layanan Kepelabuhanan Strategis di Perairan Nipa

Senin, 25 Mei 2026 – 19:57 WIB
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan Soft Operational Launching NTAA di Pelabuhan Feri Harbour Bay, Kepulauan Riau sebagai langkah awal pengoperasian layanan kepelabuhanan strategis di Perairan Nipa.

jpnn.com, BATAM - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan Soft Operational Launching NTAA (Nipah Transfer Anchorage Area) di Pelabuhan Feri Harbour Bay, Kepulauan Riau.

Kegiatan ini sebagai langkah awal pengoperasian layanan kepelabuhanan strategis di Perairan Nipa.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pemberian izin konsesi oleh Kementerian Perhubungan kepada Pelindo pada 6 Mei 2026 untuk penyediaan dan kegiatan pengusahaan kepelabuhanan di area konsesi Perairan Nipa.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan pengoperasian NTAA menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Indonesia pada jalur pelayaran internasional, khususnya di kawasan Selat Malaka yang merupakan salah satu rute perdagangan laut tersibuk di dunia.

"Dengan lokasi geografis yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya kita mengambil peran yang lebih besar dalam ekosistem layanan maritim internasional, tidak hanya menjadi negara lintasan, tetapi juga menjadi penyedia layanan maritim yang kompetitif dan bernilai tambah,” kata Achmad.

Selat Malaka diketahui menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan, serta dilalui ribuan kapal internasional setiap tahunnya.

Posisi tersebut menjadikan kawasan ini berkembang sebagai pusat berbagai aktivitas layanan maritim internasional, termasuk layanan alih muat antar kapal atau ship to ship transfer (STS).

Menurut Achmad, pengembangan layanan di Perairan Nipa menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kehadiran nasional di jalur perdagangan global sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim nasional.

Pelindo Soft Operational Launching NTAA di Pelabuhan Feri Harbour Bay sebagai langkah awal pengoperasian layanan kepelabuhanan strategis di Perairan Nipa

