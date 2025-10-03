Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelindo Raih TJSL Award lewat Program Desa Pesisir hingga Beasiswa

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:55 WIB
Pelindo mengumumkan meraih empat program sosial di ajang Pelindo TJSL Awards 2025. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mengumumkan telah meraih empat program sosial terbaik di ajang Pelindo TJSL Awards 2025.

Hal itu diumumkan saat puluhan usaha mikro dan kecil (UMK) binaan Pelindo mendapat kesempatan memperluas pasar lewat pameran yang digelar di Ciawi, Bogor, 29–30 September 2025. 

Dua kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan Hari Pelindo ke-4. 

Dalam pameran tersebut, berbagai produk lokal, dari makanan olahan, kerajinan, hingga fashion, dipamerkan. Meski hanya berlangsung dua hari, acara ini menghasilkan transaksi senilai Rp72,9 juta, di mana sebanyak 1.125 produk terjual.

“Antusiasme pengunjung membuktikan produk UMK semakin kompetitif,” kata Direktur SDM dan Umum, Dwi Fatan Lilyana. 

Penghargaan TJSL Awards diberikan kepada unit dan individu yang dianggap berhasil menjalankan program sosial dengan dampak nyata. 

Dwi menyebut dari 38 peserta, empat pemenang ditetapkan, yakni pendampingan Desa Penawarsari (kategori lingkungan), Water Taxi Bali Marine (kategori UMK), Beasiswa Pelindo Juara (kategori pendidikan), serta Muhammad Hasan Basri dari PT Pelindo Multi Terminal sebagai individu terbaik.

Group Head Sekretariat Perusahaan, Ali Sodikin mengatakan, tujuan utama penghargaan itu agar setiap program benar-benar memberi manfaat. 

TAGS   Pelindo  TJSL Award  usaha kecil  Umk 
