JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pelita Air dan BYD Haka Auto Tawarkan Hadiah Mobil Listrik untuk Penumpang Loyal

Rabu, 08 Oktober 2025 – 22:01 WIB
Pelita Air dan BYD Haka Auto Tawarkan Hadiah Mobil Listrik untuk Penumpang Loyal - JPNN.COM
Pelita Air berkolaborasi dengan BYD Haka Auto menyiapkan hadiah mobil listrik bagi penumpang setia maskapai itu melalui program “Pelita Air High Spender”, pembelian tiket penerbangan sejak 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2026. Foto: Pelita Air/BYD

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air menggandeng BYD Haka Auto menghadirkan program spesial bertajuk “Pelita Air High Spender”, dengan hadiah utama mobil listrik BYD untuk para pelanggan setia.

Program berlangsung selama setahun penuh, mulai 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2026, dan menawarkan kesempatan memenangkan BYD Seal Performance, Dolphin Dynamic, atau Atto 1 Dynamic, lengkap dengan berbagai hadiah menarik lain.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan mengatakan program itu dirancang sebagai bentuk apresiasi dan pengalaman eksklusif bagi penumpang yang terus mempercayai layanan Pelita Air.

“Selain sebagai bentuk terima kasih, kami juga ingin berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan menghadirkan hadiah mobil listrik ramah lingkungan,” ujar Dendy.

Pelita Air memang tengah gencar menerapkan nilai keberlanjutan, mulai dari penggunaan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF), hingga pengurangan single-use paper melalui kemasan daur ulang.

Kini, semangat “go green” itu dibawa ke program loyalitas pelanggan.

Bagaimana ikut program? Pelanggan cukup membeli tiket atau produk tambahan melalui situs resmi, aplikasi Pelita Air, maupun agen perjalanan mitra.

Semua transaksi akan tercatat otomatis di leaderboard real-time dan setiap dua bulan, tiga pelanggan teratas akan mendapatkan tiket gratis atau voucher perjalanan.

TAGS   Pelita Air  BYD  mobil listrik BYD  Pelita Air BYD  BYD Haka Auto 
