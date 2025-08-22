Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelita Air Raih Penghargaan Maskapai dengan Kinerja Ketepatan Waktu Terbaik dari Kemenhub

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:31 WIB
Pelita Air menerima penghargaan sebagai maskapai dengan kinerja ketepatan waktu (On Time Performance/OTP) terbaik sepanjang tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air, maskapai penerbangan bagian dari Pertamina, menerima penghargaan sebagai maskapai dengan kinerja ketepatan waktu (On Time Performance/OTP) terbaik sepanjang tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Angkutan Udara, Agustinus Budi Hartono dalam rapat koordinasi yang mengagendakan pemberian apresiasi kepada Kantor Otoritas Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal terbaik, di Bogor, 21 Agustus 2025.

Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada maskapai penerbangan yang dinilai konsisten dalam menjalankan operasional sesuai regulasi, serta berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh regulator maupun masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami bahwa waktu yang dimiliki setiap penumpang adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketepatan waktu bukan hanya tentang memenuhi indikator layanan, melainkan tentang menghormati perjalanan, rencana, dan aktivitas penting yang dijalani pelanggan kami setiap hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dendy menegaskan komitmen Pelita Air dalam menghadirkan nilai lebih melalui layanan penerbangan.

Dia percaya penerbangan yang bermakna, selain diukur dari ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga dari kenyamanan dan ketenangan yang dirasakan penumpang selama perjalanan.

"Harapan kami, setiap pengalaman bersama Pelita Air dapat memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan,” tambahnya.

Pelita Air  Penghargaan  Pertamina  Kemenhub  ketepatan waktu  Dendy Kurniawan 
