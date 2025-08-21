Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pelita Air Terbang Gunakan Pertamina SAF dari Minyak Jelantah, Begini Kata Penumpang

Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:03 WIB
Pelita Air melakukan penerbangan perdana menggunakan Pertamina SAF berbahan baku minyak jelantah rute Jakarta-Bali pada Rabu (20/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui anak usaha Pelita Air melakukan penerbangan perdana menggunakan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Penerbangan dengan rute Jakarta-Bali ini menjadi penerbangan pertama Pelita Air menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan penerbangan ini merupakan salah satu tonggak sejarah, baik bagi Pertamina maupun Pelita Air.

Sebab, SAF merupakan bahan bakar berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan campuran 2,5 persen UCO atau minyak jelantah sehingga mampu mengurangi emisi karbon.

“Ini sesuatu yang bersejarah, karena Pelita Air terbang dengan bahan bakar SAF atau bahan bakar pesawat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sana ada campuran 2,5 persen Used Cooking Oil atau yang kita sebut dengan minyak jelantah," kata Agung.

Jadi dengan minyak jelantah, lanjut Agung, Pelita Air mengudara dan membuat langit lebih bersih, mengurangi emisi karbon dan menunjukkan Pertamina berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang mendukung keberlanjutan.

"Saya harap ini harus terus berlanjut, semakin luas dan makin menguatkan Pertamina di mata internasional,” ujar Agung.

Sementara salah satu penumpang dari Jakarta, Grace mengungkapkan tidak terdapat perbedaan yang berarti menggunakan SAF dengan menggunakan avtur konvensional. Perjalanan tetap terasa nyaman dan lancar.

