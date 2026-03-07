Pelita Jaya Datang Tanpa Noda, Hangtuah Jakarta Siapkan Perlawanan Sengit di Ciracas

jpnn.com - Tim basket Hangtuah Jakarta bertekad mengulang hasil manis musim lalu saat menjamu Pelita Jaya pada lanjutan IBL 2026.

Musim lalu, Diftha Pratama dan kolega sempat membuat kejutan dengan menumbangkan Pelita Jaya yang berstatus juara bertahan dengan skor 81-74 di GOR Ciracas.

Hasil positif itu menjadi suntikan motivasi bagi Hangtuah ketika kembali menghadapi Pelita Jaya pada Sabtu (7/3) malam WIB.

Pelatih Hangtuah Wahyu Widayat Jat mengungkapkan anak asuhnya tengah berada dalam kondisi percaya diri menjelang duel tersebut.

Terlebih, Pelita Jaya sedang menjadi salah satu tim dengan laju terbaik di IBL 2026.

Hangtuah juga datang dengan modal kemenangan setelah menaklukkan Satya Wacana Salatiga dengan skor 75-63.

"Saya tahu Pelita Jaya saat ini di posisi pertama tetapi kami akan berusaha memberikan perlawanan terbaik untuk game nanti."

"Saya akan memaksimalkan semua faktor yang ada di Hangtuah, kami enggak akan menyerah begitu saja. Kami akan terus bertarung sesuai dengan julukan kami, The FigHTers,” ujar pria yang akrab disapa Cacing itu.