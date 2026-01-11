Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Pelita Jaya Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan SM Bandung

Selasa, 27 Januari 2026 – 00:00 WIB
Pebasket Darious Moten saat berlaga pada ajang IBL 2026 bersama Pelita Jaya menghadapi Kesatria Bengawan Solo di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (25/1). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya meraih dua kemenangan penting pada pekan ketiga IBL 2026.

Berlaga di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (25/1) tim asuhan David Singleton menang dengan skor 82-47 atas Kesatria Bengawan Solo.

Raihan ini menjadi yang kedua beruntun di kandang sendiri setelah sebelumnya mengatasi perlawanan Satya Wacana (85-45).

Hasil ini menjadi modal berharga Andakara Prastawa dan kolega yang akan menghadapi jadwal berat pada pekan keempat.

Pemilik empat kali juara tersebut dijadwalkan akan bertandang ke Rajawali Medan (28/1) dan Satria Muda Bandung (1/2) mendatang.

Pemain Pelita Jaya, Jeff Withey menilai bahwa hasil yang diraih dalam empat laga menjadi modal berharga menghadapi laga berat di pekan keempat.

Mantan penggawa Dallas Mavericks itu berharap rekan-rekannya bisa melewati dua laga ke depan dengan kemenangan.

“Kemenangan ini sangat penting bagi kami untuk terus membangun chemistry, dan mencapai target di akhir musim,” ujar pemain kelahiran 7 Maret 1990 itu.

