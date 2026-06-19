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JPNN.com - Olahraga - Basket

Pelita Jaya Punya Rekor Buruk, Bogor Hornbills Siap Buat Kejutan di Final IBL 2026

Jumat, 19 Juni 2026 – 04:44 WIB
Pelita Jaya Punya Rekor Buruk, Bogor Hornbills Siap Buat Kejutan di Final IBL 2026 - JPNN.COM
Pebasket Bogor Hornbills, Stephaun Branch saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Pelita Jaya di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Bogor Hornbills berupaya untuk membuat kejutan pada final IBL 2026 saat jumpa Pelita Jaya.

Pelatih Hornbills, Cesar Camara Perez menilai bahwa anak asuhannya akan berjuang untuk bisa raih trofi perdana.

Dengan semangat tersebut manajer asal Spanyol itu menilai bahwa Bogor Hornbills bisa membuat kejutan di partai final.

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“Kami berada di sini untuk sebuah alasan, tim akan berjuang, bertanding, dan akan mencoba untuk meraih kemenangan," ujar pelatih terbaik IBL 2026 itu.

Cesar menilai bahwa anak asuhannya sudah melupakan dua pertemuan melawan Pelita Jaya di babak reguler.

Tercatat Daniel Wenas dan kolega harus puas telan kekalahan 75-81 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta.

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Adapun di kandang sendiri di GOR Laga Tangkas tercatat tim berlogo burung Rangkong itu juga kalah dengan skor 88-92.

“Menurut saya laga final semuanya kembali imbang 0-0. Kami harus bisa fokus seusai dengan strategi permainan kami untuk bisa meraih kemenangan,” ujar manajer kelahiran 24 Agustus 1993 itu.

Bogor Hornbills berupaya memanfaatkan rekor buruk Pelita Jaya di partai puncak saat bertemu pada final IBL 2026, Jumat (19/6)

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TAGS   final IBL 2026  Bogor Hornbills  Pelita Jaya  IBL 2026  Basket  Bogor Hornbills vs Pelita Jaya 
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