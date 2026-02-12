Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Pelita Jaya Rangkul Persija Jakarta, Misi Besar Menyatukan Suporter Ibu Kota

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:04 WIB
Pelita Jaya Rangkul Persija Jakarta, Misi Besar Menyatukan Suporter Ibu Kota - JPNN.COM
Ilustrasi kolaborasi Pelita Jaya dengan Persija Jakarta yang dilakukan di PJ Arena, Jakarta, Kamis (12/2). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya berupaya menjangkau basis penggemar yang lebih luas di ibu kota melalui kerja sama dengan Persija Jakarta.

Presiden Pelita Jaya Andiko Ardi Purnomo menilai kolaborasi lintas cabang olahraga tersebut sebagai langkah yang jarang terjadi dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kedua entitas.

"Kolaborasi ini bukan masalah angka, tetapi sangat penting karena bisa menumbuhkan akar rumput mulai dari SD, SMP, dan SMA."

Baca Juga:

"Dari awal kami melihat langkah ini positif untuk membuat basket menjadi olahraga yang lebih membumi, terutama di ibu kota," ujar pria yang akrab disapa Diko itu.

Bagi Pelita Jaya, kolaborasi dengan Persija Jakarta menjadi keuntungan tersendiri mengingat basis penggemar mereka di Jakarta sebelumnya masih kalah bersaing.

Tercatat, sebagian besar penggemar basket di Jakarta lebih banyak mendukung Satria Muda, sebelum klub tersebut memindahkan markasnya ke Bandung.

Baca Juga:

"Dari kolaborasi ini tentu makin banyak yang dilakukan oleh kedua tim."

"Semoga penggemar di Jakarta lebih kenal dengan Pelita Jaya sama dengan hal mereka mengenal Persija," ungkap pria yang juga menjadi Executive Vice President di Kangean Energy itu.

Pelita Jaya berupaya menjangkau lebih luas penggemar yang ada di ibu kota dengan kerja sama bareng Persija Jakarta, Kamis (12/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelita Jaya  Persija  Persija Jakarta  IBL  Basket  IBL 2026 
BERITA PELITA JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp