Pelita Jaya Tumbang, Cesar Camara Ungkap Alasan Hornbills Pantas Jadi Juara IBL 2026

jpnn.com - Pelita Jaya Jakarta harus merelakan trofi IBL 2026 jatuh ke tangan Bogor Hornbills.

Hornbills memastikan diri menjadi kampiun setelah menaklukkan Pelita Jaya dengan skor 64-61 pada gim kelima final di GMSB Kuningan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Pelatih Bogor Hornbills Cesar Camara Perez punya keyakinan besar bahwa timnya menang ditakdirkan menjadi juara.

Juru racik asal Spanyol itu menilai para pemain mampu menjaga komitmen terhadap target yang telah disepakati sejak awal kompetisi.

"Kalau hari ini kami berdiri sebagai juara, itu karena semua orang di tim percaya dengan proses yang kami jalani."

"Kami memang layak mendapatkan gelar ini. Sekarang saatnya menikmati kemenangan, lalu besok kami kembali beristirahat," ucapnya.

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Cesar menyebut keberhasilan tersebut tidak lahir hanya dari strategi di lapangan. Menurutnya, perubahan pola pikir para pemain menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kebangkitan Hornbills musim ini.

Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbesar Bogor Hornbills sejak tampil di IBL. Mereka langsung mengangkat trofi pada penampilan perdana di partai final.