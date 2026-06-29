Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Pelita Jaya Tumbang, Cesar Camara Ungkap Alasan Hornbills Pantas Jadi Juara IBL 2026

Senin, 29 Juni 2026 – 02:04 WIB
Pelita Jaya Tumbang, Cesar Camara Ungkap Alasan Hornbills Pantas Jadi Juara IBL 2026 - JPNN.COM
Pelatih Bogor Hornbills Cesar Camara Perez saat memimpin timnya menghadapi Pelita Jaya. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pelita Jaya Jakarta harus merelakan trofi IBL 2026 jatuh ke tangan Bogor Hornbills.

Hornbills memastikan diri menjadi kampiun setelah menaklukkan Pelita Jaya dengan skor 64-61 pada gim kelima final di GMSB Kuningan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Pelatih Bogor Hornbills Cesar Camara Perez punya keyakinan besar bahwa timnya menang ditakdirkan menjadi juara.

Baca Juga:

Juru racik asal Spanyol itu menilai para pemain mampu menjaga komitmen terhadap target yang telah disepakati sejak awal kompetisi.

"Kalau hari ini kami berdiri sebagai juara, itu karena semua orang di tim percaya dengan proses yang kami jalani."

"Kami memang layak mendapatkan gelar ini. Sekarang saatnya menikmati kemenangan, lalu besok kami kembali beristirahat," ucapnya.

Baca Juga:

Cesar menyebut keberhasilan tersebut tidak lahir hanya dari strategi di lapangan. Menurutnya, perubahan pola pikir para pemain menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kebangkitan Hornbills musim ini.

Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbesar Bogor Hornbills sejak tampil di IBL. Mereka langsung mengangkat trofi pada penampilan perdana di partai final.

Cesar Camara akhirnya mengungkap alasan Bogor Hornbills layak menjadi juara IBL 2026 setelah mengalahkan Pelita Jaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bogor Hornbills  Pelita Jaya  cesar camara  IBL 2026  final IBL 
BERITA BOGOR HORNBILLS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp