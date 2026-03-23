Pelni Prediksi Puncak Arus Balik Terjadi pada 2 April

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memprediksi puncak arus mudik tahun ini terjadi pada Kamis (2/4).

"Puncak arus balik, kami prediksi terjadi pada 2 April 2026 dengan proyeksi sebanyak 27.009 penumpang,” kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hingga Senin (23/3) total penjualan tiket untuk periode arus balik telah mencapai 171.438 tiket.

Pelni siap menyambut arus balik Idulfitri dengan keberangkatan 23 Maret hingga 6 April 2026 dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada pemudik.

Menurut dia, Pelni telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadirkan Mudik Nyaman Bersama mulai dari penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penambahan personel pelayanan dan tenaga pengamanan.

Pihaknya juga memastikan armada yang laik untuk melaut guna menjaga kelancaran perjalanan penumpang.

Dia juga mengimbau pemudik yang belum memiliki tiket untuk segera memesan melalui kanal resmi BUMN Pelayaran itu, agar terhindar dari risiko kehabisan kuota dan tiket tidak resmi.

Selain itu, dia mengingatkan penumpang untuk selalu mematuhi protokol keselamatan di atas kapal serta menjaga kebersihan selama perjalanan.