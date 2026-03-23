JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelni Prediksi Puncak Arus Balik Terjadi pada 2 April

Senin, 23 Maret 2026 – 14:36 WIB
salah satu Armada PT.Pelni yang bersandar di Pelabuhan Laut Jayapura. foto: Dok Ridwan/jpnn.

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memprediksi puncak arus mudik tahun ini terjadi pada Kamis (2/4).

"Puncak arus balik, kami prediksi terjadi pada 2 April 2026 dengan proyeksi sebanyak 27.009 penumpang,” kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hingga Senin (23/3) total penjualan tiket untuk periode arus balik telah mencapai 171.438 tiket.

Baca Juga:

Pelni siap menyambut arus balik Idulfitri dengan keberangkatan 23 Maret hingga 6 April 2026 dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada pemudik.

Menurut dia, Pelni telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadirkan Mudik Nyaman Bersama mulai dari penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penambahan personel pelayanan dan tenaga pengamanan.

Pihaknya juga memastikan armada yang laik untuk melaut guna menjaga kelancaran perjalanan penumpang.

Baca Juga:

Dia juga mengimbau pemudik yang belum memiliki tiket untuk segera memesan melalui kanal resmi BUMN Pelayaran itu, agar terhindar dari risiko kehabisan kuota dan tiket tidak resmi.

Selain itu, dia mengingatkan penumpang untuk selalu mematuhi protokol keselamatan di atas kapal serta menjaga kebersihan selama perjalanan.

BERITA PELNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
