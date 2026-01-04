Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Peluang Juara ACL 2: Al Nassr Diunggulkan, Persib Bandung Jadi Kuda Hitam?

Minggu, 04 Januari 2026 – 15:52 WIB
Skuad Persib Bandung saat tampil di AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Footy Ranking mengeluarkan prediksi peta persaingan juara AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Al Nassr menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi pada akhir kompetisi.

Al Nassr Difavoritkan Juara

Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut menempati posisi teratas dengan peluang juara mencapai 44 persen.

Dominasi Al Nassr dalam proyeksi tersebut cukup mencolok. Sepahan dari Iran berada di posisi kedua dengan peluang 13 persen, sementara Gamba Osaka (Jepang) menyusul di peringkat ketiga dengan persentase 12 persen.

Peluang Tipis Persib

Di sisi lain, satu-satunya wakil Indonesia di ACL 2, yakni Persib Bandung masuk dalam kategori tim yang tidak diunggulkan.

Thom Haye dan kolega hanya memiliki peluang sekitar satu persen untuk keluar sebagai juara ACL 2.

Meski demikian, Persib tetap memiliki kans untuk melangkah lebih jauh. 

Jalur Terjal Maung Bandung Menuju Final

Persib disebut sedikit lebih diunggulkan dibanding Ratchaburi FC dalam perebutan tiket perempat final.

