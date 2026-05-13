JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Peluang Sudah Tertutup, Persija Jakarta Kini Hanya Bisa Kejar Harga Diri

Rabu, 13 Mei 2026 – 07:15 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta sudah tak lagi memiliki peluang untuk meraih juara BRI Super League 2025/26.

Kekalahan 1-2 dari Persib Bandung membuat Macan Kemayoran tersingkir dari persaingan gelar juara musim ini.

Situasi tersebut membuat tim harus mengalihkan fokus untuk menuntaskan sisa pertandingan dengan hasil terbaik.

Persija saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Super League dengan 65 poin, terpaut 10 angka dari Persib yang menempati posisi pertama.

Dengan dua laga tersisa, Persija tak mungkin lagi mengejar perolehan poin rival abadinya itu.

Meski demikian, gelandang Persija Fabio Calonego meminta rekan-rekannya tetap menjaga semangat hingga akhir musim dan tidak larut dalam kekecewaan berkepanjangan.

Calonego sendiri menilai permainan Persija tidaklah buruk meski menelan kekalahan dari Persib.

Namun, hasil akhir tidak berpihak kepada Macan Kemayoran kendati dia merasa layak mendapatkan hasil berbeda.

