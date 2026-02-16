Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilpres

Peluang Teddy Jadi Cawapres Prabowo Menguat, Gibran atau AHY Bisa Tersingkir

Senin, 16 Februari 2026 – 13:25 WIB
Peluang Teddy Jadi Cawapres Prabowo Menguat, Gibran atau AHY Bisa Tersingkir
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut Seskab Teddy Indra Wijaya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menlu Sugiono bisa menjadi sosok alternatif mendafi Cawapres 2029, mendampingi Prabowo Subianto.

"Sosok alternatif seperti Teddy, Purbaya, dan Sugiono bisa saja bakal membuat perebutan kursi Cawapres 2029 menjadi panas," kata Arifki melalui layanan pesan, Senin (16/2).

Dia menilai bursa Cawapres 2029 pendamping Prabowo tak hanya berkutat ke sosok seperti Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Persaingan posisi cawapres tak hanya antara Gibran dengan AHY, Cak Imin, Zulhas, Pramono," kata Arifki.

Menurut dia, Prabowo punya sejarah memilih orang dekat menjadi cawapres, seperti terjadi pada Pilpres 2019.

Menurutnya, Prabowo ketika itu memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres yang keduanya berada dalam satu partai.

"Prabowo bisa saja memilih orang terdekatnya, karena tidak ditemukannya figur yang diterima semua pihak," ujar Arifki. 

Dia mengatakan rekam jejak 2019 membuat Teddy diuntungkan memperebutkan kursi Cawapres 2029 pendamping Prabowo.

Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut peristiwa 2019 membuat peluang Teddy menjadi cawapres Prabowo pada 2029 bisa terjadi.

TAGS   Teddy Cawapres  Teddy  Teddy Indra  Gibran  AHY  Pilpres 2029  Sugiono  purbaya  Cak Imin  Zulhas  Arifki Chaniago  Prabowo 

