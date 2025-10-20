Peluncuran Brilian Way, Perkuat Budaya Kinerja Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi memperkenalkan Brilian Way, sebuah kerangka budaya kerja dan strategi transformasi yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas internal sekaligus menegaskan posisi perusahaan dalam persaingan industri pengelolaan investasi.

Bertempat di Kantor Pusat BRI-MI, Jakarta, acara ini dihadiri jajaran Direksi BRI-MI, perwakilan dari Direksi Bank BRI, serta seluruh manajemen dan insan BRI-MI yang turut menyaksikan momen peluncuran tersebut.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Tina Meilina menyatakan bahwa Brilian Way bukan sekedar slogan, melainkan perilaku positif yang mengikat semua insan BRI-MI dalam berpikir dan bertindak dalam kegiatan sehari hari.

“Dengan Brilian Way, kita menetapkan standar perilaku dan cara kerja yang tidak hanya tangguh menghadapi perubahan, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang berkesinambungan bagi investor dan ekosistem kita,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Brilian Way memadukan elemen kinerja yang optmial, inovasi, dan budaya yang kolaboratif.

Dia mengajak seluruh internal untuk menginternalisasi nilai-nilai inti,seperti integritas, akuntabilitas, kolaborasi, growth mindset dan fokus kepada nasabah/investor,sebagai landasan dalam setiap keputusan dan tindakan.

Oleh karena itu, Brilian Way menjadipanduan yang mendukung bukan hanya target bisnis, tetapi juga tata cara mencapainya.

Adapun Peluncuran Brilian Way turut mendapat apresiasi dari Direktur Consumer Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nancy Adistyasari, yang turut hadir mewakili Bank BRI.