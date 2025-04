Peluncuran Produk Spa Mewah Valmont di The Ritz-Carlton Bali

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton Bali menyambut Valmont, merek kosmetik Swiss ternama yang menggunakan teknologi DNA Salmon - pertama kali dipatenkan, untuk perawatan anti-penuaan dini yang tahan lama.

Para tamu diundang untuk menikmati seni kecantikan abadi melalui perawatan kulit anti-penuaan eksklusif dari Valmont. The Ritz-Carlton Spa merupakan spa resor pertama di Bali yang menghadirkan produk-produk Valmont.

Sejak 1985, Valmont telah mendefinisikan ulang perawatan kulit mewah, memadukan keahlian Swiss dengan teknologi anti-penuaan mutakhir.

Melalui pemahaman mendalam tentang DNA dan RNA kulit, Valmont Cosmetics membantu mengungkap pancaran cahaya kulit dari dalam. Produk mereka menargetkan kulit pada tingkat sel, merangsang hasil yang langsung dan tahan lama.

Valmont menawarkan perawatan yang unik dan eksklusif, yang berbeda dari yang lain, gerakan kupu-kupu khas yang menentukan corak setiap perawatan peremajaan. Gerakan ini dilengkapi dengan perawatan kulit yang sangat mewah dan memberikan hasil maksimal dari rangkaian koleksi perawatan kulitnya.

"Di The Ritz-Carlton, Bali, kami berkomitmen untuk memberikan kenyamanan terbaik dan layanan yang tulus kepada para tamu. Kami bangga memperkenalkan dan menambahkan produk Valmont ke dalam perawatan spa kami—merek yang terkenal akan warisan Swiss, inovasi ilmiah, dan hasil yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk merasakan kekuatan transformatif Valmont di lingkungan spa kami yang tenang," kata General Manager The Ritz-Carlton Bali Go Kondo.

The Ritz-Carlton Bali terletak di lahan seluas 12,7 hektare yang luas, terawat, di tepi pantai dan di puncak tebing.

Dengan 313 kamar hotel, termasuk 34 vila di puncak tebing dan menghadap laut, resor mewah ini menawarkan lokasi yang dramatis di sepanjang garis pantai ujung selatan Nusa Dua. (jpnn)