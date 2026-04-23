Peluncuran Water Purification System Terbaru, Ajak Masyarakat Sadar akan Kualitas Air

jpnn.com, JAKARTA - Panasonic Gobel Indonesia menyelenggarakan acara peluncuran produk terbaru Water Purification Solution (WPS) bertema “Care for Your Healthy Water” pada 23 April 2026 di Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh para dealer, media partner, serta jajaran manajemen Panasonic sebagai bagian dari upaya memperkenalkan inovasi terbarudalam solusi pemurnian air.

Kualitas air di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingkat kekeruhan, bau, perubahan warna, hingga potensi kandungan zat yang tidak diinginkan dari sumber air tanah maupun distribusi air.

Kondisi ini menjadi perhatian penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan kebutuhan akan air yang lebih higienis dan aman digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Menjawab kebutuhan tersebut, Panasonic menghadirkan Water Purification System (WPS) FP-15AA1M sebagai solusi pemurnian air yang inovatif dengan teknologi Jepang terbaru “Auto Backwash”.

Teknologi ini memungkinkan proses pembersihan media filter dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan penanganan manual, sehingga memberikan kemudahan dalam perawatan, meningkatkan efisiensi, serta menjaga performa filtrasi tetap optimal dalam jangka panjang hingga 5 tahun.

Selain itu Panasonic juga memperkenalkan filter tambahan FP-15CF1 dan FP-15DF1 yang disesuaikan dengan masalah air seperti zat besi tinggi dan kondisi air yang sensitif terhadap klorin.

Mengusung teknologi Jepang yang telah terpercaya, Panasonic WPS dirancang untukmenghasilkan air yang lebih bersih, jernih, dan nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.