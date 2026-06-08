Pemadaman Bergilir Rugikan Usaha Kecil, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegur Keras PLN

jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumut akibat pemadaman listrik bergilir tanpa jadwal.

Bobby juga meminta pihak PLN bertanggung jawab pemadaman listrik bergilir tersebut telah merugikan masyarakat Sumut.

"Masyarakat sudah mengeluh. Mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan listrik," ucap Bobby saat meninjau Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara di Medan, Sumut, Senin.

Gubernur menyampaikan keluhan atas pemadaman listrik bergilir terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dari berbagai daerah di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Selain itu, para pelanggan juga tidak memperoleh informasi mengenai jadwal dan wilayah terdampak, sehingga PLN dinilai tidak memberikan waktu bagi masyarakat Sumut untuk melakukan persiapan.

"Masalahnya, kita enggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung. Masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan. Itu, berulang setiap hari," jelas Bobby.

Ia mengatakan kondisi pemadaman listrik bergilir ini akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi transparan.

"Sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. PLN bisa juga sampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota, red) agar mereka juga tahu, dan membantu sosialisasinya kepada masyarakat. Jadi, jangan seperti ini, terus beralasan," tegas Bobby.