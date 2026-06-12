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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pemadaman Listrik Bergilir Karena Batu Bara Kurang? Begini Kata Bahlil

Jumat, 12 Juni 2026 – 06:37 WIB
Pemadaman Listrik Bergilir Karena Batu Bara Kurang? Begini Kata Bahlil - JPNN.COM
Masyarakat mengeluh terkait pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek dan daerah lainnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Ilusrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat mengeluh terkait pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek dan daerah lainnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemadaman listrik tersebut karena ada permasalahan teknis.

Terkait dengan pasokan listrik PLN, Bahlil menyampaikan stok batu bara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik saat ini masih aman.

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"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin (sebagaimana) yang disampaikan oleh PLN, dan akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujar Bahlil di Istana, Kamis (11/6).

Bahlil menjelaskan pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa daerah.

"Kami upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman," kata dia.

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Ketua Umum Partai Golkar itu membantah pemadaman listrik tersebut terjadi karena kelangkaan batubara di dalam negeri.

"Kalau dikatakan masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan sudah mencapai 170 ton," tegas Bahlil.

Masyarakat mengeluh terkait pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek dan daerah lainnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi?

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TAGS   listrik  pemadaman listrik  Bahlil  batu bara  Pemadaman 
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