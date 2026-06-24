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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemadaman Listrik Bergilir sampai Kapan? Ini Kabar Gembira dari PLN

Rabu, 24 Juni 2026 – 16:58 WIB
Pemadaman Listrik Bergilir sampai Kapan? Ini Kabar Gembira dari PLN - JPNN.COM
Petugas PLN (Ilustrasi) Foto: dok PLN

jpnn.com - SEMARANG – Sampai kapan pemadaman listrik bergilir di wilayah Pulau Jawa akan berlangsung?

Nah, ini kabar gembira dari PT PLN (Persero) mengenai kondisi kelistrikan di Jawa Tengah.

PLN memastikan bahwa kondisi kelistrikan di Jateng telah pulih 100 persen pascainsiden adanya gangguan teknis pada pembangkit swasta minggu lalu.

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Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jateng Moh. Sarno mengatakan bahwa seluruh sistem kembali beroperasi normal terhitung sejak Sabtu, 20 Juni 2026, pukul 21.30 WIB.

Dengan pulihnya sistem dan kembali stabilnya pasokan, kata dia, PLN menyampaikan tidak adanya pemadaman karena kondisi suplai daya telah mencukupi kebutuhan beban puncak.

Jadi, kata dia, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan sudah tidak berlaku.

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Ia menyatakan bahwa pemulihan cepat ini tidak lepas dari kerja keras tim teknis dan dukungan penuh dari masyarakat.

Karena itu, PLN mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama pelanggan yang menjadi energi tambahan bagi petugas di lapangan.

Berikut kabar gembira dari PLN sekaligus menjawab pertanyaan kapan pemadaman listrik bergilir akan berakhir?

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TAGS   pemadaman listrik  pemadaman listrik bergilir  PLN  Jawa Tengah 
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