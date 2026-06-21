Pemadaman Listrik pada Jam-jam Produktif Bikin Sektor Usaha dan Industri Menjerit

jpnn.com - KARAWANG – Pemadaman listrik berulang pada dua pekan terakhir di wilayah Karawang, Jawa Barat, telah merugikan sektor usaha dan industri.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang meminta PLN agar dalam melakukan pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha," kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Minggu (21/6).

David mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, sudah banyak yang mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman listrik.

"Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil," katanya.

Dikatakan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

"Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun, yang menjadi perhatian ialah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan," ucap David.