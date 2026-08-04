Pemahaman Quantum Computing Perkuat Ekosistem Kripto dan Blockchain

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menggelar acara ETH Genesis: Quantum Leap pada Jumat (31/7), yang mempertemukan komunitas, pengembang, pelaku industri, dan akademisi dalam mendiskusikan tantangan serta peluang bagi masa depan ekosistem blockchain.

Perkembangan quantum computing dinilai menjadi salah satu isu strategis yang perlu mulai dipahami oleh ekosistem blockchain, termasuk kripto.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan pembahasan mengenai quantum computing perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem blockchain yang semakin matang dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan.

“Perkembangan teknologi selalu menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Meskipun quantum computing masih berada pada tahap riset dan pengembangan, potensinya terhadap sistem kriptografi telah menjadi perhatian komunitas global. Karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri untuk mulai memahami arah perkembangan ini agar ekosistem dapat beradaptasi secara bertahap melalui diskusi dan edukasi,” ujarnya.

Menurutnya, selama satu dekade terakhir Ethereum telah menjadi fondasi bagi berbagai inovasi di ekosistem Web3, mulai dari decentralized finance (DeFi), NFT, berbagai aplikasi berbasis smart contract, hingga tokenisasi aset.

Seiring berkembangnya teknologi, ekosistem blockchain dan pelaku industri juga dituntut untuk terus meningkatkan standar keamanan dan membangun infrastruktur yang semakin adaptif terhadap tantangan juga peluang di masa depan.

“Hingga saat ini, quantum computing masih berada dalam tahap riset dan pengembangan. Ke depan, teknologi ini berpotensi dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai proses komputasi yang kompleks dan mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor, termasuk kripto. Di saat yang sama, komunitas blockchain global juga terus melakukan riset dan mengembangkan pendekatan baru agar ekosistem tetap aman seiring perkembangan teknologi tersebut,” jelas Aloysia.

Dia menambahkan kesiapan menghadapi perubahan teknologi tidak dapat dibangun secara instan. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi antarpelaku industri agar inovasi dapat terus berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan.