JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemain Angklung yang Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Tewas

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:02 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban. Foto: Basarnas Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Tim SAR gabungan menemukan jasad Rizky Romadon (15), remaja laki-laki yang berprofesi sebagai pemain angklung keliling.

Rizky tenggelam di Sungai Musi, Senin (26/1/2026) sekitar pukul 19.40 WIB.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan posisi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tepatnya di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, sekitar radius 8,8 KM dari lokasi awal kejadian.

"Posisi korban saat ditemukan mengapung tersangkut di dahan pohon roboh yang melintang di sungai," terang Raymond, Selasa (27/1/2026).

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Empat Lawang untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond. 

Diketahui kejadian bermula pada Sabtu (24/01/26), sekitar pukul 10.15 WIB, korban bersama tiga orang rekannya yang sama-sama berasal dari kota Palembang setelah melaksanakan aktivitas mengamen selanjutnya pergi ke sungai untuk bersih-bersih dan sekalian mandi.

Ketika sedang mandi tiba-tiba tubuh korban terseret arus, rekan korban yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dengan cara memegang tangan korban.

Tim SAR gabungan menemukan jasad pemain angklung yang tenggelam di Sungai Musi, Palembang.

TAGS   sungai musi  Angklung  orang tenggelam  SAR Palembang 
