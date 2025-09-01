Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Diaspora di BRI Super League: Anugerah atau Ancaman Bagi Timnas Indonesia?

Senin, 01 September 2025 – 09:27 WIB
Rafael Struick saat diperkenalkan sebagai pemain Dewa United. Foto: Dewa United.

jpnn.com - BRI Super League musim 2025/26 makin semarak dengan kehadiran para pemain diaspora..

Sejumlah klub papan atas aktif mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya berkarier di Eropa.

Persib Bandung menjadi yang paling agresif dengan merekrut Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Sebelumnya, Persija Jakarta mendatangkan Jordi Amat, Dewa United mengamankan Rafael Struick, dan Bali United memperkenalkan Jens Raven sebagai tambahan amunisi.

Fenomena ini membawa dampak berlapis, baik positif maupun negatif.

Secara positif, kehadiran pemain diaspora membawa standar baru dengan kultur sepak bola Eropa yang lebih maju, baik dalam hal taktik, disiplin, maupun tempo permainan.

Hal inilah yang diharapkan oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan saat mendatangkan pemain diaspora.

"Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi Persib," ujar Adhitia ketika Persib memperkenalkan Thom Haye.

BRI Liga 1 musim ini makin semarak dengan kehadiran para pemain diaspora. Anugerah atau ancaman bagi Timnas Indonesia?

