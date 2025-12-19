JPNN.com - Olahraga - Basket

Pemain Diaspora Tambah Kekuatan Timnas Basket Putri di Kualifikasi Piala Asia U18

Selasa, 19 Mei 2026 – 01:22 WIB
Pebasket Mabekou Talla Valeria saat berlatih untuk Timnas basket putri Indonesia menghadapi FIBA 3X3 Challenger Jakarta 2025. Foto: Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan menjelang tampil di FIBA U18 Asia Cup SEABA Qualifiers 2026.

Pelatih Timnas basket putri Indonesia, Amin Prihantono telah menyeleksi 15 nama untuk bisa ikut serta pada ajang akbar antarnegara Asia tersebut.

Dari ajang ini Srikandi Merah Putih akan diperkuat oleh dua pemain diaspora yakni Lora Aimee Concetta Lingga dan Mabekou Talla Valeria.

Lora diketahui punya pengalaman bermain di Eropa seusai mengikuti kompetisi U-16 Liga Serbia.

Adapun Mabekou Talla yang merupakan pemain keturunan Kamerun-Indonesia bermain di Filipina bersama University of Santo Tomas.

Wanita kelahiran 13 Februari 2008 itu sejatinya sudah pernah dipanggil Timnas basket putri Indonesia untuk seleksi tampil di FIBA 3X3 Challenger Jakarta 2025.

Menarik ditunggu kiprah Timnas basket putri Indonesia yang akan berlaga pada ajang FIBA U18 Asia Cup SEABA Qualifiers 2026.

Rencananya ajang tersebut akan digelar di Bacolod, Filipina, pada 2 hingga 6 Juni 2026 mendatang.

