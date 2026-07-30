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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pemain Muda Persib Bikin Igor Tolic Terkesan, Rafi Rasyiq Tampil di Atas Ekspektasi

Kamis, 30 Juli 2026 – 13:55 WIB
Pemain Muda Persib Bikin Igor Tolic Terkesan, Rafi Rasyiq Tampil di Atas Ekspektasi - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Penampilan impresif pemain muda Persib Bandung di turnamen Piala Presiden 2026 mencuri perhatian suporter Bobotoh dan juga Pelatih Igor Rolic.

Dalam turnamen pramusim ini, Igor Tolic memberi kesempatan menit bermain kepada sejumlah pemain muda.

Ikwan Tanamal, Rafi Rasyiq, Nazriel Alfaro, hingga Fitrah Maulana, diturunkan di dua laga Persib saat menghadapi Arema FC dan DPMM FC.

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Para pemain muda itu pun menuai pujian, khususnya dari pelatih, karena mereka tampil penuh percaya diri di turnamen bergengsi seperti Piala Presiden.

Igor Tolic mengatakan para penggawa muda yang dimainkan memberikan penampilan di atas ekspektasinya. Mereka mampu menjawab keraguan dan percaya diri saat berhadapan dengan lawan.

"Para pemain muda ini tampil sangat baik. Saya sangat menyukainya," kata Igor di Bandung, Kamis (30/7/2026).

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Tanpa mengesampingkan pemain lain, Igor memberi penilaian khusus untuk Rafi Rasyiq dan Ikwan Tanamal.

Rafi Rasyiq, pemain yang baru berusia 17 tahun itu, kata Igor, tampil dengan percaya diri.

Pemain muda Persib tampil impresif di Piala Presiden. Igor Tolic memuji kepercayaan diri dan performa mereka sebagai modal menembus tim utama.

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TAGS   Persib  pemain muda persib  Igor Tolic  Piala Presiden 2026  Persib Bandung 
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